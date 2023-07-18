Жена Месси практически затмила Викторию Бекхэм на вечеринке в честь футболиста

Американский клуб "Интер" Майами, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, на днях объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Клуб организовал вечеринку в честь этого на которой присутствовала и семья Бекхэм практически в полном составе.
Виктория Бекхэм опубликовала несколько фотографий с пати в своем блоге в Instagram. Дизайнер прибыла на мероприятие в черном боди и белом брючном костюме и выглядела очень стильно. Дэвид же надел темно-синий костюм и голубую рубашку.
Также на вечеринке присутствовали дочь пары – 12-летняя Харпер и 18-летний сын Круз.
"Добро пожаловать @leomessi @antonelaroccuzzo в Майами!! Так много поцелуев!! Люблю вас @davidbeckham @cruzbeckham #harperseven ⚽️", - написала в подписи к кадрами Виктория.
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Супруга легендарного футболиста Лео Месси – Антонелла Роккуццо также запостила несколько снимков в блоге со словами благодарности новому клубу своего 36-летнего мужа.
"Новые начинания. Какая прекрасная любовь, с которой они приняли тебя Со всеми @leomessi! Всегда рядом с тобой! @intermiamicf !!!", - написала жена спортсмена.
Антонелла появилась на публике в белом топе на шнуровке, которым подчеркнула свою пышную грудь и в широких розовых брюках-клеш. Обута она была в белые босоножки на высокой платформе.
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