Жена Мэтта Деймона эффектно затмила мужа на премьере фильма Бена Аффлека

Мэтт Деймон с женой Лючианой / © Getty Images

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В кинотеатре Westwood Village Theater в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера нового триллера Бена Аффлека. Среди гостей не мог не появиться его давний друг и деловой партнер Мэтт Деймон, который пришёл на красную дорожку вместе с женой Лючианой.

Супруги выступили продюсерами фильма, который является новым проектом их совместной продюсерской компании Artists Equity. Мэтт Дэймон позировал в классическом костюме в полоску, серой рубашке и галстуке, а его жена выбрала смелый красный цвет, который затмил самые роскошные вечерние платья.

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Мэтт Деймон с женой Лючианой / © Getty Images

Женщина выбрала костюм, состоящий из акцентного широкого жакета оверсайз и брюк с высокой посадкой и широкими штанинами, которые доходили до пола, визуально удлиняя силуэт. Это давний модный приём, который также обожает Виктория Бекхэм.

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Под жакет Лючиана надела простой белый топ, который ещё больше подчеркнул насыщенность красного цвета. Образ она дополнила красными туфлями с заострённым носком в тон.

Кроме того, пара вместе посетила Мехико, где также состоялось мероприятие, посвящённое фильму, но на публику они вышли в компании своих трёх дочерей — Изабеллы, Джии и Алексии. Кроме того, у них есть ещё одна дочь — Стелла, но она на мероприятие не пришла.

Мэтт Деймон с женой Лючианой и дочерьми / © Getty Images

Деймоны также позировали с Беном Аффлеком.

Мэтт Деймон с женой и Беном Аффлеком / © Getty Images

Интересно, что изначально именно Дэймон должен был стать звездой фильма, однако главную роль в итоге исполнил сам Аффлек, поскольку Дэймону пришлось покинуть проект из-за занятости в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Помимо Аффлека, в картине также снялись Кэрри Вашингтон, Джиллиан Андерсон и Стивен Ян.

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