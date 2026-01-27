ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
293
Время на прочтение
2 мин

Жена миллиардера Безоса — 56-летняя Лорен Санчес — пришла на кутюрный показ Dior

Известная американская пара богачей посетила Неделю высокой моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Жена миллиардера и основателя Amazon, Лорен Санчес, продемонстрировала новый образ в Париже. Вместе с мужем Джеффом Безосом женщина посетила Неделю высокой моды, где успела уже побывать на двух показах.

Одним из мероприятий, на котором появилась американка, был показ Модного дома Dior, во время которого креативный директор бренда Джонатан Андерсон представил кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026. Лорен надела серый костюм с юбкой-карандашом и жакет с декольте, украшенный мехом.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Под жакет Сансес надела серый кружевной топ, дополнила лук серыми туфлями-лодочками на каблуках и маленькой сумкой Lady Dior, которая названа в честь принцессы Дианы. Волосы Лорен уложила в высокую прическу и, конечно же, дополнила образ бриллиантами в ушах и своим обручальным кольцом с огромным камнем.

Образ Лорен Санчес отличался от того, что она носила раньше, вероятно, женщина немного изменила имидж. На этой Неделе моды она решила отказаться от корсетов и слишком открытой одежды и отдала предпочтение элегантным вещам, ведь также в тот же день ее вместе с Безосом сфотографировали по дороге на показ Модного дома Schiaparelli, где креативный директор бренда Дэниел Роузберри представил коллекцию от-кутюр на сезон весна-лето 2026. Лорен продемонстрировала изысканный ансамбль красного цвета — костюм с юбкой и жакетом.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images

Образы Лорен Санчес - возлюбленой Джеффа Безоса (21 фото)

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie