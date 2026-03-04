Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес посетила студию шоу «Today», чтобы рассказать о своей второй детской книге «Муха, которая летала под морем» и своем опыте жизни с дислексией, которая есть у нее и одного из ее троих детей от предыдущих отношений.

Надела Лорен белоснежный костюм с жакетом, который прекрасно подчеркивал фигуру и был дополнен пояском и большим цветком на плече, а также на женщине была приталенная юбка-русалка длины миди.

Лорен Санчес / © Getty Images

Шика ее образу добавили роскошные аксессуары — очки с большими линзами, бриллианты, белоснежные туфли на большом каблуке и эксклюзивная сумка с бамбуковыми ручками на которой тула вышита обложка ее книги.

Лорен Санчес держит свою эксклюзивную сумку / © Getty Images

Также Лорен выпустила ранее книгу «Муха, которая улетела в космос».