Жена миллиардера Безоса — 56-летняя Лорен Санчес — в изысканном белоснежном образе сходила на интервью
Жена миллиардера и основателя Amazon продемонстрировала новый образ в Нью-Йорке.
Лорен Санчес посетила студию шоу «Today», чтобы рассказать о своей второй детской книге «Муха, которая летала под морем» и своем опыте жизни с дислексией, которая есть у нее и одного из ее троих детей от предыдущих отношений.
Надела Лорен белоснежный костюм с жакетом, который прекрасно подчеркивал фигуру и был дополнен пояском и большим цветком на плече, а также на женщине была приталенная юбка-русалка длины миди.
Шика ее образу добавили роскошные аксессуары — очки с большими линзами, бриллианты, белоснежные туфли на большом каблуке и эксклюзивная сумка с бамбуковыми ручками на которой тула вышита обложка ее книги.
Также Лорен выпустила ранее книгу «Муха, которая улетела в космос».