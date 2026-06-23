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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — показала своего 86-летнего отца

В честь Дня отца многие знаменитости продолжают публиковать в Сети фото своих родителей.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

56-летняя Лорен Санчес — журналистка и жена миллиардера Джеффа Безоса — опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых запечатлен ее отец — 86-летний Рэй Санчес, а также она с ним.

Лорен Санчес с отцом

Лорен Санчес с отцом

Отец Лорен Санчес (слева)

Отец Лорен Санчес (слева)

Отец Лорен Санчес

Отец Лорен Санчес

Лорен Санчес с отцом

Лорен Санчес с отцом

Отец знаменитости работал летным инструктором и авиамехаником — о чем и говорят снимки. Именно он и привил Лорен любовь к авиации, обучив ее основам управления летательными аппаратами. Впоследствии Санчес самостоятельно получила лицензию пилота и основала аэрокосмическую компанию Black Ops Aviation, которая занимается аэрофотосъемкой, видеопроизводством, а также предоставляет услуги с использованием вертолетов и самолетов.

Лорен Санчес с отцом

Лорен Санчес с отцом

Рэй Санчес вместе с бывшей женой Элеонорой воспитывал Лорен в Альбукерке (штат Нью-Мексико). Когда девочке было 7 лет, родители развелись. Позже Рэй женился второй раз, и в этом браке родилась сводная сестра Лорен — Елена.

Ранее, напомним, Лорен Санчес показала редкие фото с 20-летним сыном.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
213
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