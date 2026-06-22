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- Шоу-бизнес
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Жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — поздравила сына с 20-летием и показала его редкие фото
Женщина воспитывает троих детей от прошлых отношений.
56-летняя Лорен Санчес — журналистка и жена миллиардера Джеффа Безоса — мама трех детей: двои сыновей и дочери. Старшего сына Никко она родила от известного бывшего игрока в американский футбол Тони Гонсалес, а Эвана и Эллу — от голливудского агента Патрика Уайтселла.
22 июня празднует свой день рождения средний ребенок Лорен — сын Эван, в этом году ему исполнилось 20 лет. В своем Instagram Санчес показала редкие фото с сыном. «Я тебя люблю», — написала она.
В отличие от многих детей знаменитостей, Эван ведет довольно закрытый образ жизни, изредка появляясь на публике вместе с матерью и ее нынешним мужем Джеффом Безосом
Ранее, напомним, Лорен Санчес в платье за более чем 2 миллиона гривен выступила на ивенте накануне Met Gala.