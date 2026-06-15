- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — в платье-комбинации продемонстрировала пышное декольте
56-летняя супруга миллиардера Джеффа Безоса опубликовала черно-белое фото своего нового вечернего наряда.
Лорен Санчес поделилась в Instagram черно-белой фотографией, на которой она запечатлена в соблазнительном вечернем наряде.
Жена миллиардера Джеффа Безоса позировала в шелковом черном платье-комбинации на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Санчес дополнила свой наряд ожерельем с камнями, массивными бриллиантовыми серьгами-пуссетами и браслетом на руке. Она сделала прическу с локонами и макияж с пышными ресницами. Лорен кокетливо придерживала волосы руками и улыбалась в камеру.
Напомним, Лорен Санчес надела на Met Gala темно-синее платье от бренда Schiaparelli, вдохновленное скандальным портретом.