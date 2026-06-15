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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
55
Время на прочтение
1 мин

Жена миллиардера Безоса — Лорен Санчес — в платье-комбинации продемонстрировала пышное декольте

56-летняя супруга миллиардера Джеффа Безоса опубликовала черно-белое фото своего нового вечернего наряда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Лорен Санчес

Лорен Санчес

Лорен Санчес поделилась в Instagram черно-белой фотографией, на которой она запечатлена в соблазнительном вечернем наряде.

Жена миллиардера Джеффа Безоса позировала в шелковом черном платье-комбинации на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Санчес дополнила свой наряд ожерельем с камнями, массивными бриллиантовыми серьгами-пуссетами и браслетом на руке. Она сделала прическу с локонами и макияж с пышными ресницами. Лорен кокетливо придерживала волосы руками и улыбалась в камеру.

Напомним, Лорен Санчес надела на Met Gala темно-синее платье от бренда Schiaparelli, вдохновленное скандальным портретом.

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Дата публикации
Количество просмотров
55
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