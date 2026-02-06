- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена миллиардера Лорен Санчес продемонстрировала эффектный образ в мини-платье
Лорен Санчес в черном винтажном мини похвасталась стройной фигурой.
Супруга Джеффа Безоса — Лорен Санчес — показалась в эффектном аутфите. Снимками ее нового лука поделилась визажист Laura Mele на своей странице в Instagram.
Лорен предстала в черном обтягивающем мини-платье из коллекции весна-лето 1999 бренда Mugler с металлическими украшениями на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и в черных капроновых колготах. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках.
Образ жена миллиардера дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах и молочным маникюром. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — кольцами.
Напомним, в Сети злорадствуют над Лорен Санчес, которая позировала для видео и едва не упала.