Жена миллиардера Лорен Санчес продемонстрировала эффектный образ в мини-платье

Супруга Джеффа Безоса — Лорен Санчес — показалась в эффектном аутфите. Снимками ее нового лука поделилась визажист Laura Mele на своей странице в Instagram.

Лорен предстала в черном обтягивающем мини-платье из коллекции весна-лето 1999 бренда Mugler с металлическими украшениями на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и в черных капроновых колготах. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках.

Образ жена миллиардера дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах и молочным маникюром. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — кольцами.

Напомним, в Сети злорадствуют над Лорен Санчес, которая позировала для видео и едва не упала.