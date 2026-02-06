ТСН в социальных сетях

195
1 мин

Жена миллиардера Лорен Санчес продемонстрировала эффектный образ в мини-платье

Лорен Санчес в черном винтажном мини похвасталась стройной фигурой.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес

Супруга Джеффа Безоса — Лорен Санчес — показалась в эффектном аутфите. Снимками ее нового лука поделилась визажист Laura Mele на своей странице в Instagram.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Лорен предстала в черном обтягивающем мини-платье из коллекции весна-лето 1999 бренда Mugler с металлическими украшениями на бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и в черных капроновых колготах. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями на шпильках.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Образ жена миллиардера дополнила красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах и молочным маникюром. Уши она украсила крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а руки — кольцами.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Напомним, в Сети злорадствуют над Лорен Санчес, которая позировала для видео и едва не упала.

195
