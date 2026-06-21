Жена Решетника и Анатолий Анатолич: знаменитости со своими детьми посетили премьеру мультфильма "История игрушек 5"

Кристина Решетник с сыновьями

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В столичном кинотеатре Multiplex в ТРЦ Respublika Park состоялся допремьерный показ нового анимационного фильма Disney и Pixar — «История игрушек 5».

Посмотреть продолжение легендарной франшизы пришли: Кристина Решетник с детьми, телеведущий Анатолий Анатолич с дочерью, гимнаст Олег Верняев, певец Артем Никитин с семьей, модель Кристина Пономар, актрисы Анастасия Иванюк, Анна Кошмал и Екатерина Вишнева, актер Олег Загородний, тревел-блогеры Узол и Манько и другие.

Кристина Решетник с сыновьями/Фото Артем Галкин

Кристина Решетник с сыновьями/Фото Артем Галкин

Анатолий Анатолич с дочерью / Фото Артем Галкин

Олег Верняев и Анатолий Анатолич/Фото Артема Галкина

Узол и Манько/Фото Артема Галкина

Фото Артем Галкин

Также на показ пришли актеры украинского дубляжа, озвучившие героев фильма: Кира Котляр, Екатерина Брайковская, Оксана Гринько, Андрей Соболев и Артем Мартинишин.

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Перед началом сеанса гости окунулись в атмосферу детства. Для них организовали тематическую фотозону, работала зона аквагрима, а многие посетители принесли с собой любимые игрушки, которые имеют для них особую ценность.

О мультфильме:

В новой части культовой истории Вуди, Базз-Спаситель, Джесси и их друзья сталкиваются с неожиданным испытанием. Им предстоит найти свое место в мире, где детей все больше увлекают современные технологии. Когда у Бонни появляется планшет «Лилипад», который сам решает, что лучше для ребенка, игрушки объединяются, чтобы доказать: настоящая игра не теряет своей магии даже в цифровую эпоху.

«История игрушек 5» не только возвращает на большие экраны любимых персонажей, но и затрагивает актуальные темы дружбы, взросления и влияния технологий на современное детство.

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Анимационное приключение уже в кинотеатрах Украины.

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