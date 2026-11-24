Нита Амбани / фото: instagram.com/swadesh_online

Реклама

63-летняя Нита Амбани, супруга самого богатого человека Индии, вновь привлекла всеобщее внимание своим образом. Филантропка в очередной раз продемонстрировала свою любовь к традиционной индийской одежде. Каждое её появление в сари на публичных мероприятиях — это способ популяризировать традиционный индийский текстиль и отдать дань уважения мастерам, которые его создают, привлекая внимание к их именам и личностям.

Недавно на публичном мероприятии, состоявшемся в рамках встречи объединения ремесленников в магазине в Мумбаи, Амбани выбрала розовое сари канчипурам в серебристую клетку, украшенное традиционными мотивами рудракши, подчеркивающими его многовековую историю. Канчипурам (Kanchipuram) — это традиционный вид индийского шелкового сари, который изготавливают в городе Канчипурам, расположенном в штате Тамилнад на юге Индии.

Реклама

Нита Амбани / фото: instagram.com/swadesh_online

Как сообщает издание Vogue, сари Ниты Амбани изготовлено вручную из шелка тутового шелкопряда, а для создания зары (традиционной металлической нити) использованы настоящее золото и серебро. Над его созданием в течение четырёх месяцев работал опытный мастер-ткач Раджеш Ша.

Реклама

В каждую ячейку ткани вплетены традиционные мотивы рудракши и майил (павлина) — характерные орнаменты канчипурамского ткачества. К сари Нита подобрала серебристую блузку из зари с округлым вырезом. Едва заметная розовая отделка по краю рукавов гармонично дополняла её образ.

Нита Амбани / фото: instagram.com/swadesh_online

Помимо обширной коллекции уникальных текстильных изделий, Амбани также известна своей непревзойденной коллекцией украшений, поэтому для этого образа она выбрала многорядное ожерелье от Swadesh, вдохновленное ювелирными традициями Раджастана. На обеих руках она носила розовые стеклянные браслеты, дополнив их кольцом, а уши украсила серьгами, инкрустированными бриллиантами.

Новости партнеров