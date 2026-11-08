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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Жена самого богатого человека Индии появилась на вечеринке в розовом сари и с сумочкой, расшитой жемчугом

Для праздничного выхода богатая девушка выбрала роскошный традиционный наряд, украшенный кристаллами Swarovski.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Нита Амбани с сестрой

Нита Амбани с сестрой / © Getty Images

Супруга индийского миллиардера, 63-летняя Нита Амбани, посетила ежегодную грандиозную вечеринку в честь праздника Дивали, которую дизайнер Маниш Малготра устроил в своей резиденции в Мумбаи.

Для этого вечера богатая женщина, известная своей любовью к очень дорогим и редким драгоценностям, выбрала атласное сари насыщенного розового цвета от дизайнера, дополнив образ несколькими эффектными украшениями из своей невероятной коллекции.

Нита Амбани с сестрой / © Getty Images

Нита Амбани с сестрой / © Getty Images

Сари Ниты было украшено изящным золотым кружевом и разноцветными кристаллами Swarovski, которые создавали на ткани прекрасную игру цвета и света. Блуза под сари была не менее изысканной, ведь она также была украшена кристаллами Swarovski.

Наряд дополняла сумочка ручной работы в стиле «пичвай». Изысканный аксессуар украшали эмалированные лотосы ручной работы, инкрустированные бриллиантами, а также вышивка жемчугом. Эта сумочка — это сочетание искусства и ювелирного мастерства.

Несмотря на то, что яркое сари привлекало внимание, особый шарм образу придали украшения Ниты. Она выбрала сверкающие серьги, массивный акцентный браслет и кольцо огромного размера. Каждое украшение подчеркивало роскошь и торжественность её образа.

На вечеринке побывали многочисленные звезды Болливуда, а также Мамта Далал — младшая сестра Ниты, с которой она пришла за руку на мероприятие. Женщина также выбрала наряд в розовых и золотых оттенках.

Нита Амбани с сестрой / © Getty Images

Нита Амбани с сестрой / © Getty Images

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