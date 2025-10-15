Жена самого богатого человека Индии вышла в свет с сумкой из бриллиантов: что это за редкий аксессуар

Нита Амбани

Жена самого богатого человека Индии Мукаша Амбани — 61-летняя Нита Амбани — вышла в свет с инкрустированной бриллиантами сумкой Birkin стоимостью 2 млн долларов.

Нита Амбани / Фото: instagram.com/manishmalhotraworld

Она появилась на вечеринке индийского бренда Manish Malhotra в гламурном металлизированном сари от этого ателье. Образ Нита дополнила серьгами-подвесками с крупными колумбийскими изумрудами в форме сердца и таким же браслетом на руке. Однако главной звездой ее образа стала сумка Hermes Sac Bijou Birkin — это настолько эксклюзивная вещь, что обычная Birkin по сравнению с ней кажется пустышкой.

Нита Амбани / Фото: instagram.com/manishmalhotraworld

Что особенного в этой сумке?

Сумка Hermès Sac Bijou выпущена всего в трех экземплярах для коллекции высокого ювелирного искусства Kellymorphose. Каждая деталь была тщательно продумана Пьером Арди еще в 2012 году. Она украшена 3025 бриллиантами общим весом 111 карат и предназначена не для хранения самых необходимых вещей, поскольку является самостоятельным ювелирным украшениям и задумана больше как браслет на руку. По данным аукционного дома Sotheby’s это — самая дорогая сумка Hermès Birkin в мире.

Сумка Hermès Sac Bijou / Фото: instagram.com/three.over.six

Это не первый раз, когда семейство Амбани демонстрирует свое состояние таким образом. В мае этого года дочь миллиардеров появилась на Met Gala в ожерелье с 80-каратным бриллиантом из коллекции своей матери.