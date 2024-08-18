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Женщины Алена Делона: кого любил и на ком был женат знаменитый актер

Женщины Алена Делона: кого любил и на ком был женат знаменитый актер

Роми Шнайдер / Фото: Getty Images

О любовных приключениях французского актера существует очень много историй. На протяжении многих лет он имел серьезные и не очень отношения с разными женщинами, имена которых предлагаем вспомнить.

Роми Шнайдер

Роми Шнайдер / © Getty Images
Роми Шнайдер / Фото: Getty Images

Нико 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Франсин Кановас (Делон)

Ален Делон / © Associated Press
Ален Делон / Фото: Associated Press

Мариза Мелл

© Getty Images
Фото: Getty Images

Энн-Маргрет

© Associated Press
Фото: Associated Press

Лана Вуд

© Getty Images
Фото: Getty Images

Анн Парийо

© Associated Press
Фото: Associated Press

Далида

© Getty Images
Фото: Getty Images

Кэтрин Блейни 

© Getty Images
Фото: Getty Images

Мирей Дарк 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Ширли Маклейн 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Розали Ван Бремен

© Associated Press
Фото: Associated Press

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