Жертва моды: Селин Дион рассказала о своем роскошном свадебном платье и как ее поранил головной убор

История любви Селин Дион и ее мужа Рене Анжелило довольно необычна, поскольку они познакомились 1980 году, после того, как она и ее мать послали ему демозапись песни, которую написали. Певице тогда было только 12 лет, а Рене - 38. Отношения они начали спустя восемь лет, в 1988 году, а о помолвке объявили в 1991-м. Свадьба пары состоялась 17 декабря 1994 года в соборе Монреальской Богоматери в Канаде. 26-летняя певица была очаровательной невестой, а ее платье создано по всех канонах того времени: много атласа, складок, пышная юбка, а также вышивка бисером и жемчугом. Рукава у платья были расклешенными и немного прозрачными, а декольте глубоким.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Автором свадебного наряда Селин был бренд Mirella and Steve Gentile, а на его создание ушло более 1000 часов.

Однако главным украшением образа все же стал головной убор, созданный из 2000 кристаллами Swarovski, который весил почти три килограмма, и его нужно было пришить к волосам Дион перед церемонией.

Селин Дион / Фото: Getty Images

В интервью изданию Vogue Селин призналась, что аксессуар, хоть и выглядел красиво, немного ее травмировал - у певицы остался огромный порез на голове, из-за которого после дня свадьбы ей пришлось обратиться к врачу.

"Однажды мы как бы репетировали с платьем, большой фатой и всем остальным, и это было в большом бальном зале, пол был сделан из красивого дерева, - сказала она. - Я тренируюсь, и все гладко, и все хорошо, но когда мне пришлось ходить по собору, там не деревянный пол, а ковер. У мене сразу сделалась подтяжка лица", - добавила Селин, имея в виду то, что украшение на голове и фата были тяжелыми очень сильно тянули волосы и кожу.

Она продолжила: "Я начинаю идти и... это типа: "Смогу ли я это сделать? Доживу ли я до своего будущего мужа?"... Я сделала это, так что всю ночь, все отлично, люди счастливы".

Однако, когда пришло время снять головной убор, Селин была шокирована увиденным.

"Но когда мы сняли эту тиару, у меня был порез, потому что давление было слишком сильным. На следующий день я просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало, у меня в середине лба [порез] размером с яйцо, - сказала она. - Я смотрю на своего мужа и говорю: "Ха, уже слишком поздно, мы женаты" - завершила она и добавила, что пила из-за пореза антибиотики около трех недель.

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