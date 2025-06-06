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- Шоу-бизнес
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"Жінка України": KAZKA, Джамала, Маричка Падалко и другие посетили церемонию награждения национальной премии в Киеве
В столице наградили женщин, которые меняют будущее страны и вдохновляют своим примером.
В Киеве прошла пятая церемония награждения лауреаток Национальной премии «Жінка України 2025», которая отмечает женщин, которые меняют страну и вдохновляют своим примером. Мероприятие прошло в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.
Событие посетили знаменитости: Джамала, Елена Тополя, Маричка Падалко, Саломия Витвицкая, Наталья Островская, Илона Гвоздева и другие.
Ведущими мероприятия были Никита Добрынин и Анастасия Цимбалару.
В этот вечер своими выступлениями радовали гостей премии группа KAZKA, EL Кравчук, Муаяд, Евгений Хмара и мужской квинтет IL Men.
Победительниц премии определили в 15 основных номинациях, а также в специальной категории. Лауреатками стали женщины, получившие самые высокие оценки по результатам открытого общественного голосования и голосования Экспертного совета.
«Мы живем в эпоху, когда женщины – это не просто тыл. Они — сердце и разум всей страны. Их сила – это не метафора, а реальность, которую мы видим каждый день: в больницах и школах, в бизнесе и культуре, в лабораториях и на передовой. Они строят, спасают, учат, руководят, защищают. Эти женщины меняют страну не лозунгами, а действиями. И именно им мы посвящаем премию», — сказала Инна Гелетюк, основательница премии «Жінка України» и издательство «VIVA! Україна».
Лауреатки премии «Жінка України 2025»:
Наука: Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.
Здоровье и медицина: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.
Военная медицина: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу «Ульф» в батальоне «Волки Да Винчи».
Социальный вклад: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.
Образование - высшее: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
Образование — последипломное: Гелена Саврук, управляющий партнер «Могилянского стратегического агентства», заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.
Образование — школьное: Оксана Якымив, заслуженная работница образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.
Культура: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главная редактор «Видавництва Старого Лева».
Шоу-бизнес: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.
СМИ и инфлюэнсеры: Ярослав Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.
Спорт: Екатерина Садурская, многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.
Защита государства: Андриана Арехта, старшая сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.
Развитие гражданского общества: Александра Матвийчук, правозащитница, руководительница Центра гражданских свобод – первой украинской организации, отмеченной Нобелевской премией мира.
Стартапы и инновации: Нина Левчук, инноватор, инвестор, соучредитель Impact Force, руководитель EMEA кластера отдела продаж в Google, советница по кибербезопасности и инновациям.
Специальная номинация «Вызов года»: Анна Мурлыкина, многолетняя главная редактор мариупольского сайта «0629.com.ua», член комиссии по журналистской этике, координатор проекта Relocated Media Cluster.
Бизнес-менеджмент: Елена Плахова, директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).
Бизнес — предпринимательство: Ольга Гавура, управляющий партнер проектно-строительной компании «Севен Си Ай».