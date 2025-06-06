"Жінка України": KAZKA, Джамала, Маричка Падалко и другие посетили церемонию награждения национальной премии в Киеве

KAZKA

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В Киеве прошла пятая церемония награждения лауреаток Национальной премии «Жінка України 2025», которая отмечает женщин, которые меняют страну и вдохновляют своим примером. Мероприятие прошло в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Инна Гелетюк, Никита Добрынин и Анастасия Цимбалару

Событие посетили знаменитости: Джамала, Елена Тополя, Маричка Падалко, Саломия Витвицкая, Наталья Островская, Илона Гвоздева и другие.

Джамала

Елена Тополя

Маричка Падалко

Наталья Островская

Ведущими мероприятия были Никита Добрынин и Анастасия Цимбалару.

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Инна Гелетюк, Никита Добрынин и Анастасия Цимбалару

В этот вечер своими выступлениями радовали гостей премии группа KAZKA, EL Кравчук, Муаяд, Евгений Хмара и мужской квинтет IL Men.

Группа KAZKA

EL Кравчук

Муаяд

Евгений Хмара

Квинтет IL Men

Победительниц премии определили в 15 основных номинациях, а также в специальной категории. Лауреатками стали женщины, получившие самые высокие оценки по результатам открытого общественного голосования и голосования Экспертного совета.

«Мы живем в эпоху, когда женщины – это не просто тыл. Они — сердце и разум всей страны. Их сила – это не метафора, а реальность, которую мы видим каждый день: в больницах и школах, в бизнесе и культуре, в лабораториях и на передовой. Они строят, спасают, учат, руководят, защищают. Эти женщины меняют страну не лозунгами, а действиями. И именно им мы посвящаем премию», — сказала Инна Гелетюк, основательница премии «Жінка України» и издательство «VIVA! Україна».

Инна Гелетюк

Лауреатки премии «Жінка України 2025»:

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Наука: Светлана Краковская, заведующая лабораторией прикладной климатологии в Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС Украины и НАН Украины.

Здоровье и медицина: Леся Вовк, руководитель Львовского профессионального медицинского колледжа последипломного образования.

Военная медицина: Алина Михайлова, офицер ВСУ, парамедик, депутат Киевсовета, возглавляет медицинскую службу «Ульф» в батальоне «Волки Да Винчи».

Социальный вклад: Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

Образование - высшее: Татьяна Кагановская, ректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Образование — последипломное: Гелена Саврук, управляющий партнер «Могилянского стратегического агентства», заместитель декана Киево-Могилянской бизнес-школы.

Образование — школьное: Оксана Якымив, заслуженная работница образования Украины, директор Выгодской специальной школы, доцент, эксперт по инклюзивному образованию.

Культура: Марьяна Савка, украинская писательница, поэтесса, музыкант, основательница и главная редактор «Видавництва Старого Лева».

Шоу-бизнес: Krutь (Марина Круть), украинская певица, поэтесса, композитор и бандуристка.

СМИ и инфлюэнсеры: Ярослав Гресь, общественный деятель, соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk и общественной организации Ukraine WOW.

Спорт: Екатерина Садурская, многократная чемпионка мира по фридайвингу, рекордсменка мира и Европы по синхронному плаванию, участница Олимпийских игр 2016 в Рио.

Защита государства: Андриана Арехта, старшая сержант ВСУ, оператор вооружения спецподразделения, лидер Женского ветеранского движения VETERANKA.

Развитие гражданского общества: Александра Матвийчук, правозащитница, руководительница Центра гражданских свобод – первой украинской организации, отмеченной Нобелевской премией мира.

Стартапы и инновации: Нина Левчук, инноватор, инвестор, соучредитель Impact Force, руководитель EMEA кластера отдела продаж в Google, советница по кибербезопасности и инновациям.

Специальная номинация «Вызов года»: Анна Мурлыкина, многолетняя главная редактор мариупольского сайта «0629.com.ua», член комиссии по журналистской этике, координатор проекта Relocated Media Cluster.

Бизнес-менеджмент: Елена Плахова, директор по репутации и маркетингу группы компаний NOVA (Новая почта).

Бизнес — предпринимательство: Ольга Гавура, управляющий партнер проектно-строительной компании «Севен Си Ай».

Елена Плахова, Светлана Краковская, Александра Матвийчук, Инна Гелетюк, Леся Вовк, Ольга Гавура

Ярослава Гресь

Марина Круть

Елена Момот, Анна Луценко, Джамала, Екатерина Петренко, Илона Гвоздева

Анна Луценко, Мирослава Мандзюк, Ольга Бондарчук

Организационная команда премии «Жінки України 2025»

Ольга Федорущенко, Ольга Бондарчук, Анна Луценко