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- Шоу-бизнес
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"Жіноче щастя": Иво Бобул презентовал дуэтную песню с молодой красавицей в платье с разрезом до бедра.
Народный артист Украины порадовал поклонников нежной дуэтной композицией.
Иво Бобул презентовал свою новую дуэтную песню «Жіноче щастя» вместе с молодой артисткой ZHANNET.
Творческий дуэт также представил клип на песню, съемки которого прошли на крыше, откуда открывается увлекательный пейзаж на Киев.
ZHANNET продемонстрировала в клипе красивый образ в элегантном корсетном платье цвета айвори с пикантным декольте, драпировкой на лифе и высоким разрезом до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Свой лук певица дополнила кремовыми туфлями-лодочками на шпильках, кудрявой укладкой, нежным макияжем и красным маникюром.
Девушка показала еще один стильный аутфит в клипе. Она предстала в красном жакете, белой рубашке, серых джинсах и красных туфлях.
Иво Бобул появился в видеоработе в классическом черном костюме. Другой образ артиста состоял из поло, джинсов и кроссовок.