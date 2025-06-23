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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
279
Время на прочтение
1 мин

"Жіноче щастя": Иво Бобул презентовал дуэтную песню с молодой красавицей в платье с разрезом до бедра.

Народный артист Украины порадовал поклонников нежной дуэтной композицией.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
ZHANNET и Иво Бобул

ZHANNET и Иво Бобул

Иво Бобул презентовал свою новую дуэтную песню «Жіноче щастя» вместе с молодой артисткой ZHANNET.

Творческий дуэт также представил клип на песню, съемки которого прошли на крыше, откуда открывается увлекательный пейзаж на Киев.

ZHANNET продемонстрировала в клипе красивый образ в элегантном корсетном платье цвета айвори с пикантным декольте, драпировкой на лифе и высоким разрезом до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

ZHANNET и Иво Бобул

ZHANNET и Иво Бобул

Свой лук певица дополнила кремовыми туфлями-лодочками на шпильках, кудрявой укладкой, нежным макияжем и красным маникюром.

Девушка показала еще один стильный аутфит в клипе. Она предстала в красном жакете, белой рубашке, серых джинсах и красных туфлях.

ZHANNET и Иво Бобул

ZHANNET и Иво Бобул

Иво Бобул появился в видеоработе в классическом черном костюме. Другой образ артиста состоял из поло, джинсов и кроссовок.

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