"Жіноче щастя": Иво Бобул презентовал дуэтную песню с молодой красавицей в платье с разрезом до бедра.

ZHANNET и Иво Бобул

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Иво Бобул презентовал свою новую дуэтную песню «Жіноче щастя» вместе с молодой артисткой ZHANNET.

Творческий дуэт также представил клип на песню, съемки которого прошли на крыше, откуда открывается увлекательный пейзаж на Киев.

ZHANNET продемонстрировала в клипе красивый образ в элегантном корсетном платье цвета айвори с пикантным декольте, драпировкой на лифе и высоким разрезом до бедра. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

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ZHANNET и Иво Бобул

Свой лук певица дополнила кремовыми туфлями-лодочками на шпильках, кудрявой укладкой, нежным макияжем и красным маникюром.

Девушка показала еще один стильный аутфит в клипе. Она предстала в красном жакете, белой рубашке, серых джинсах и красных туфлях.

ZHANNET и Иво Бобул

Иво Бобул появился в видеоработе в классическом черном костюме. Другой образ артиста состоял из поло, джинсов и кроссовок.