Жиры и углеводы: топ-модель Белла Хадид показала, что ест на завтрак

25-летняя топ-модель Белла Хадид и - по результатам многих рейтингов - самая красивая женщина в мире, оказывается, не сидит на строгих планах питания. Многие фолловеры звезды удивились, когда она показала в Instagram Stories, что ест на завтрак.

В тарелке Беллы не салатные листья и белок, как многие думали, а панкейки и жареный бекон. То есть, на завтрак Хадид предпочитает углеводы и жиры, а запивает все это апельсиновым соком.

Фото: Instagram Беллы Хадид

Такое питание никак не сказывается на стройной и подтянутой фигуре модели.

Напомним, ранее Белла Хадид показывала в Instagram фото, на котором она запечатлена в сине-желтой футболке от Balenciaga. Модель поддерживает украинцев.

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