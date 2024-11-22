Живот скрывает: беременная Жизель Бундхен показала свои новые фото

Недавно стало известно, что 44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – в третий раз беременна, отцом будущего ребенка является ее бойфренд – 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.

Отметим, модель уже воспитывает двух детей – 14-летнего сына Бенджамина и 11-летнюю дочь Вивиан от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, а для Хоакима это будет первенец. Официально беременность ни Жизель, ни ее представители не подтверждают. Однако на недавнем светском мероприятии - гала-вечере, посвященном 20-летию приюта для женщин Lotus House – модель впервые засветила живот.

А на новых фото в Instagram Бундхен позирует сидя. На ней светлый костюм из жатой ткани, а в руках – кружка и книга. Жизель прикрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам.

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"Нет руководства по жизни, нет идеальной дорожной карты, которой нужно следовать. Но помните, что все, чем вы являетесь, — это ваш выбор! Чувствовать себя хорошо, быть здоровым и развивать позитивный настрой — это ежедневный выбор, который можете сделать только вы. Каждый день предоставляет возможность выбрать привычки, которые питают ваше тело, возвышают ваш дух и ведут вас к той жизни, которой вы действительно хотите жить", - написала бразильянка под фото.

Скоро всего, фото сделано на острове Индиан-Крик, в Майами, где сейчас живет модель с двумя детьми и свои возлюбленным.

Напомним, ранее топ-модель Жизель Бундхен с новой стрижкой снялась для Zara. Популярный испанский бренд создал коллаборацию со Стефано Пилати, бывшем креативным директором Saint Laurent, Zegna и основателем бренда Random Identities. Модель стала лицом промокампании Zara x Stefano Pilat.

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