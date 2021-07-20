Жизель Бундхен – 41: десять интересных фактов о самой высокооплачиваемой супермодели в мире

Жизель Бундхен – 41: десять интересных фактов о самой высокооплачиваемой супермодели в мире

Сегодня свой 41-й день рождения празднует бразильская супермодель Жизель Бундхен. Вспоминаем десять интересных фактов из биографии манекенщицы.

1. Жизель Бундхен родилась 20 июля 1980 года в небольшом городке Оризонтине, штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии в многодетной семье. Ее предки – эмигранты из Германии. У Жизель есть пятеро сестер, одна из них - Патрисия - родилась в один день с Жизель, на пять минут раньше. Все пятеро занимаются моделингом, но никто не достиг таких успехов в карьере, как Жизель.

Жизель Бундхен / Associated Press

2. В детстве девочка совсем не мечтала о модельной карьере. Она хотела стать спортсменкой, играла в волейбольной команде Sogipa. Но судьбоносный случай, который произошел с Жизель, внес свои коррективы в планы девочки. Однажды, когда Бундхен вместе с друзьями сидела в Макдональдсе, на нее обратил внимание представитель модельного агентства Elite Management. Он предложил 14-летней девушке попробовать себя в модной индустрии. И Жизель согласилась, поскольку понимала, что это хорошая перспектива получать за эту работу хорошие деньги.

3. Модельный агент не прогадал – Жизель действительно стала одной из самых успешных моделей и с 2004 по 2013 год считалась одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.

Жизель Бундхен / Associated Press

4. Жизель Бундхен сотрудничала с бельевым брендом Victoria's Secret, являлась его "ангелом" с 2002 по 2007 год. Пятилетний контракт, подписанный с брендом, сподвиг Жизель покинуть работу на подиуме.

Каролина Куркова, Жизель Бундхен и Адриана Лима / Associated Press

В 2000 году модель надела бюстгальтер Red Hot Fantasy Bra на шоу Victoria's Secret стоимостью 15 миллионов долларов, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое белье из когда-либо созданных. Также Бундхен смоделировала бюстгальтер Sexy Splendor Fantasy Bra на шоу 2005 года, это был второй самый дорогой бюстгальтер в истории бренда стоимостью 12,5 миллионов долларов.

Жизель Бундхен на шоу бренда Victoria's Secret, в 2005 году / Associated Press

5. Бундхен стала четвертой моделью, появившейся на обложке журнала Rolling Stone, когда она была названа "Самой красивой девушкой в ​​мире" в 2000 году. В том же году онлайн-энциклопедия моделей Vogue назвала Бундхен самой популярной моделью в мире и назвала девушку "бразильской бомбой".

6. Жизель снялся вместе с Куин Латифой и Джимми Фэллоном в римейке фильма "Такси" в 2004 году и сыграла Серену в картине "Дьяволе носит Prada" в 2006 году.

7. Журнал Vogue включил Жизель Бундхен в список 10 женщин, которые чаще всего появлялись на обложках в честь 120-летия журнала в августе 2012 года. К 2012 году модель появилась на 120 обложках Vogue. Она является рекордсменом по количеству появления на обложках Vogue Brasil.

Жизель Бундхен / Getty Images

8. Бундхен была внесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2015 году как модель, заработавшая больше всего денег с июня 2014 года по июнь 2015 года. А ее книга Бундхен Taschen за 700 долларов, выпущенная в честь 20-летия ее карьеры, была распродана за один день. К 2015 году Бундхен появился в более чем 550 рекламных кампаниях, 2000 обложках журналов, 3500 редакционных статьях и 800 показах мод.

Жизель Бундхен / Associated Press

9. В 2018 году Жизель выпустила свою книгу под названием "Уроки: мой путь к осмысленной жизни", которая стала бестселлером New York Times и более шести месяцев была самой продаваемой книгой в категории научно-популярной литературы в Бразилии. Доходы от ее книги пошли на поддержку социальных и экологических проблем. Жизель является послом доброй воли Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде.

10. В феврале 2021 года стало известно, что Бундхен покидает IMG Models через 22 года работы, а ее сестра-близнец Патриция станет ее менеджером.

Жизель Бундхен / Associated Press

Кроме успешной карьеры в модельном бизнесе Жизель Бундхен может похвастаться и успехами в личной жизни. Самый известный ее роман был с актером Леонардо Ди Каприо. Но замуж модель вышла за квотербека НФЛ Тома Брэди.

Жизель Бундхен и Том Брэди / Associated Press

Их свадьба состоялась 26 февраля 2009 года на небольшой церемонии в католической церкви Святой Моники в Санта-Монике, штат Калифорния. В апреле 2009 года пара провела вторую свадьбу в Коста-Рике. Пара растит двоих детей: сына Бенджамина (2009 г.р.) и дочь Вивиан (2012 г.р.). Также Жизель является мачехой первого сына Брэди (родившегося в 2007 году) от предыдущих отношений с актрисой Бриджит Мойнахан.

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Жизель Бундхен: самая высокооплачиваемая модель в мире (11 фото)

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