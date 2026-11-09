ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Жизель Бундхен показала редкое фото с мужем и призналась ему в любви

Супермодель поздравила возлюбленного с днем рождения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press

Бразильская супермодель Жизель Бундхен поделилась редким романтическим кадром с мужем Хоакимом Валенте. 46-летняя звезда опубликовала совместное фото в Instagram Stories по случаю 39-летия избранника и посвятила ему трогательные слова.

На снимке супруги позируют, обнявшись, и улыбаются в камеру. Жизель запечатлена в горчично-желтом топе с открытыми плечами и золотые серьги-кольца, а Хоаким — в светлой оливковой рубашке.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

«Сегодня родился великий мужчина. Как же мне повезло. Я так сильно тебя люблю!» — написала модель на португальском языке. Она редко делится подробностями личной жизни, поэтому ее нежное поздравление привлекло особое внимание поклонников.

Отметим, Бундхен и Валенте, тренер по джиу-джитсу, поженились в декабре 2025 года на закрытой церемонии. В феврале того же года у супругов родился сын, имя которого они предпочитают не раскрывать.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Также Жизель воспитывает двоих детей — сына Бенджамина и дочь Вивиан — от бывшего мужа, звезды американского футбола Тома Брэди.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен на костылях попала в объективы папарацци.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie