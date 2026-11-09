Жизель Бундхен показала редкое фото с мужем и призналась ему в любви

Жизель Бундхен / © Associated Press

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Бразильская супермодель Жизель Бундхен поделилась редким романтическим кадром с мужем Хоакимом Валенте. 46-летняя звезда опубликовала совместное фото в Instagram Stories по случаю 39-летия избранника и посвятила ему трогательные слова.

На снимке супруги позируют, обнявшись, и улыбаются в камеру. Жизель запечатлена в горчично-желтом топе с открытыми плечами и золотые серьги-кольца, а Хоаким — в светлой оливковой рубашке.

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Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

«Сегодня родился великий мужчина. Как же мне повезло. Я так сильно тебя люблю!» — написала модель на португальском языке. Она редко делится подробностями личной жизни, поэтому ее нежное поздравление привлекло особое внимание поклонников.

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Отметим, Бундхен и Валенте, тренер по джиу-джитсу, поженились в декабре 2025 года на закрытой церемонии. В феврале того же года у супругов родился сын, имя которого они предпочитают не раскрывать.

Жизель Бундхен и Хоаким Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Также Жизель воспитывает двоих детей — сына Бенджамина и дочь Вивиан — от бывшего мужа, звезды американского футбола Тома Брэди.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен на костылях попала в объективы папарацци.

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