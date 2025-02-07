Жизель Бундхен стала мамой в третий раз: стали известны пол и имя ребенка

44-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала мамой в третий раз. Отцом ребенка является ее бойфренд – 35-летний инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте. С мужчиной модель встречается с июня 2023 года.

Стало известно, кто же родился у пары. Как пишет People, модель родила мальчика. По традиции Жизель дала ему двойное имя, и если первое все еще не известно, то второе такое: Ривер (в переводе с англ. – "река"). Отметим, Жизель уже воспитывает двух детей – 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди. У детей также есть вторые имена, связанные с водой – Бенджамин Рейн ("дождь") и Вивиан Лейк ("озеро").

Жизель Бундхен с сыном / Фото: Getty Images

Жизель Бундхен с дочерью Вивиан / Фото: Getty Images

Для Хоакима Валенте ребенок стал первенцем.

Напомним, о третьей беременности Жизель Бундхен стало известно в октябре. Официально модель не подтверждала свое интересное положение, однако неделю назад опубликовала в Сети видео, в котором засветила свой беременный живот.

instagram.com/gisele

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