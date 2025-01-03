Жизнь после "Холостяка": стало известно, вместе ли Александр Терен и его избранница Инна Белень

В эфире пост-шоу главный герой и победительница проекта рассказали о дальнейшей судьбе своих отношений.

В специальном выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, остались ли вместе после завершения реалити-шоу главный герой Александр Будько Терен и Инна Белень, которую он выбрал в финале и надел ей на руку кольцо.

После проекта пара продолжила развивать свои отношения.Сейчас они вместе.

"Я счастлив, что мы нашли друг друга. Все, что я хотел взять, я взял. Теперь надо только отдать", – сказал Терен.

Александр Терен и Инна Белень

Инна из Харькова переехала в Киев. Сейчас они живут отдельно из-за своей загруженности работой и встречаются в свободное время.

"Вместе не удается жить. Это скорее, как кочевание пока по двум квартирам. Мы кайфуем вместе", – признался Александр.

Ветеран войны сказал, что было необычно после зарешечения съемок ходить без камер. Еще все это время им было тяжело скрывать от всех свои отношения и быть незаметными на публике. Сейчас пара мечтает просто выйти в свет, сходить вместе в кино.

"Времени действительно не хватает, потому что много занятости, добавилось много социальной работы. Различные форумы, конференции, выступления, то, за что я борюсь, Инна тоже помогает отстаивать", – поделился Терен.

Александр, в свою очередь, поддерживает все идеи Инны.

"Гордость иметь такого мужчину рядом. У нас, как у обычной пары, есть ссоры, есть недоразумения. Например, Саша любит доставку. Я готовила, а он приходил с лоточком. Я перестала готовить и теперь мы вместе едим доставку" – поделилась Белень.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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