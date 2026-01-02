ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
3104
Время на прочтение
1 мин

Жизнь после проекта "Холостяк": стало известно, вместе ли Тарас Цимбалюк и его избранница Надин Головчук

В эфире пост-шоу главный герой и победительница проекта рассказали о дальнейшей судьбе их отношений.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

В специальном выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, продолжили ли отношения после завершения шоу Тарас Цимбалюк и Надин Головчук, которую он выбрал в финале и надел ей на руку кольцо.

После проекта они начали строить свою историю, но она продлилась недолго. Тарас и Надин сейчас не вместе.

«Мы не вместе», — ответил Цимбалюк на вопрос ведущего Григория Решетника, вместе ли они.

Но девушка продолжает носить кольцо, которое ей подарил Тарас, как воспоминание и как знак уважения к нему.

Дата публикации
Количество просмотров
3104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie