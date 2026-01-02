Жизнь после проекта "Холостяк": стало известно, вместе ли Тарас Цимбалюк и его избранница Надин Головчук

Тарас Цимбалюк и Надин Головчук

Реклама

В специальном выпуске "Холостяк. Жизнь после проекта" стало известно, продолжили ли отношения после завершения шоу Тарас Цимбалюк и Надин Головчук, которую он выбрал в финале и надел ей на руку кольцо.

После проекта они начали строить свою историю, но она продлилась недолго. Тарас и Надин сейчас не вместе.

«Мы не вместе», — ответил Цимбалюк на вопрос ведущего Григория Решетника, вместе ли они.

Реклама

Но девушка продолжает носить кольцо, которое ей подарил Тарас, как воспоминание и как знак уважения к нему.