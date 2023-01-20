Жизнь после проекта: стало известно, вместе ли звезда "Холостяка-12" Алекс Топольский с победительницей шоу

Главный герой 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" – бизнесмен Алекс Топольский – в финале выбрал фотомодель Екатерину Лозовицкую.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

В эфире пост-шоу стало известно, остались ли они вместе после проекта. Оказалось, что после шоу пара встречалась совсем недолго. Сейчас они не вместе.

"Наша история любви продолжилась, но ненадолго", – сказала Екатерина в студии пост-шоу.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая/Instagram

Закончить отношения Алекс и Катя решили еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. По их словам, причиной расставания стали разные взгляды на отношения.

"У нас оказались довольно разные представления об отношениях и о ролях мужчины и женщины в отношениях. К сожалению, с этим невозможно строить отношения. У меня были определенные ожидания, каким мужчина должен быть рядом со мной, и, как он будет себя вести. Для меня базовые проявления мужчин в отношениях — это забота, инициативность, ухаживание, заинтересованность. К сожалению, в наших отношениях я этого не увидела. Мне стало некомфортно и мои чувства начали разрушаться из-за этого. Если мне некомфортно, я не буду продолжать. Мы пытались найти общий язык, однако ничего не вышло", — призналась Екатерина в эфире пост-шоу.

Топольский, в свою очередь, сказал, что в их отношениях ему не хватило энергии и страсти.

"Для меня не хватило какой-то энергии, страсти. Если есть такие моменты в отношениях, то они меня стимулируют, реализуют как мужчину. И этого мне не хватало.

Но, Катя, все моменты, которые у нас были, я с нежностью и теплом вспоминаю. Мы с тобой общаемся, мы в нормальных отношениях. Мы, как взрослые люди, все обсудили, выяснили и решили, что в дальнейшем нет развития того, что могло бы быть", — сказал Алекс, подключившийся к эфиру через видеосвязь с Бали.

Алекс Топольский

Топольский также признался, что были моменты, когда он думал о другой финалистке проекта – Александре Мудрой. Он предполагает, что это также могло повлиять на его расставание с Лозовицкой.

"У меня были мысли о Саше и, возможно, это тоже было причиной того, что у меня не развивались дальше чувства к Кате. Но мне сложно сказать, развивались бы у нас какие-то отношения с Сашей. Возможно бы все сложилось, а возможно и не сложилось бы", — рассказал Топольский.

Александра Мудрая/Instagram

Катя была в шоке от услышанного, ведь об этом Алекс ей не говорил.

Напомним, участница "Холостяка-12" Виктория Варлей вышла замуж. Актриса показала свадебный снимок с любимым.

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