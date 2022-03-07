"Жизнь россиян в 2023 году": юморист Игорь Ласточкин продолжает снимать и показывать смешные ролики

Известный украинский юморист Игорь Ласточкин продолжает публиковать смешные ролики в Instagram, которые иллюстрируют жизнь россиян в 2023 году, если они не перестанут молчать сегодня.
Ласточкин решил показать россиянам, что их ждет в будущем, если они не начнут предпринимать какие-то действия сейчас и активно выступать против войны, которую Россия агрессивно развязала в Украине.
Ролики Игорь снимает смешные, а смех – крайне важная штука даже во время войны, ведь боевой дух украинцев нужно поднимать и тут каждый делает, что может.
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