"Пустота внутри, хочется поплакать": финалист "Холостячки" Дмитрий Шевченко прокомментировал отказ Огневич

Дмитрий очень расстроен, что певица разбила ему сердце.

3 декабря завершился второй сезон романтического проекта "Холостячка-2". В финале главная героиня – Злата Огневич – выбрала 32-летнего предпринимателя Андрея Задворного, которому ответила взаимностью и приняла его предложение руки и сердца.

А вот другому финалисту шоу – 38-летнему бизнесмену Дмитрию Шевченко, которого многие считали фаворотим, певица отказала.

Во время финальной церемонии Шевченко взял Злату за руки и произнес речь:

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Скрин видео

"Когда впервые увидел тебя, мне показалось, что ты недостижимая звезда, но вживую ты еще прекраснее и нереальнее. После первого нашего свидания я понял, что встретил ту девушку, с которой я хочу строить отношения. Когда ты рядом, я утопаю в твоих глазах, начинаю теряться и забывать о том, что хочу тебе сказать. Но я не боюсь тебе в этом признаваться. Так, как благодаря тебе, я начал открываться и признаваться тебе в своих скромностях. И, чем больше я признаюсь, тем сильнее я становлюсь от этого. Мне нравится, что я могу быть настоящим, быть самим собой.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Скрин видео

До встречи с тобой, до знакомства, я был закрытым, я был таким черственьким, это из-за страха, что могут ранить мои чувства. Но мои чувства к тебе сильнее любого страха. И я понимаю, что можно любить и не бояться ничего, а просто наслаждаться этим. Мне нравится, как горит огонь в твоих глазах. Мне нравится, как я наблюдаю за тобой, и ты как маленькая девочка радуешься всему, я от этого кайфую. Я понимаю, что ты тот маленький человечек, с которым мне хорошо, комфортно, что ты такая маленькая принчепеска, для которой хочется делать больше и больше радости. Я тебя люблю. Выходи за меня".

Во время этих слов на глазах Златы появились слезы, а на лице - улыбка. Она поблагодарила его за, то что он открылся ей, и она узнала его, как мужчину.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко/Скрин видео

"С каждым свиданием мои чувства росли и становились все сильнее и сильнее. Когда мы остались у моря вдвоем, там на скутере, в этот день тогда мы были максимально близки, и в тот момент я хотела раствориться в тебе. Я была по- настоящему счастлива. На всем свете не было счастливее меня в этот момент волшебства. Сердце наполнилось такой нежностью и любовью, что я поняла, что я очень сильно влюблена, это прекрасное чувство. Но я понимаю, что этого чувства недостаточно для создания семьи. Прости, я не могу принять твоего предложения", - ответила Огневич.

После этих слов Дмитрий встал и ушел, не попрощавшись. Вне съемочной площадки он признался, что в середине него пустота. Он сказал, что жалеет, что не попрощался и не поблагодарил Злате за их историю.

"Сейчас просто пустота внутри. Даже хочется поплакать. Внутри ничего нет пока. Просто хочется побыть так одному и смотреть куда-то на море", - признался он.

После проекта Шевченко на своей странице в Instagram опубликовал пост, в котором признался, что это шоу изменило его жизнь.

Дмитрий Шевченко/Instagram Дмитрия Шевченко

"Для меня это был очень сложный путь. Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног наголову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так.

Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека, с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто.

Но я точно знаю, что я встречу того человека, с которым буду по-настоящему счастлив!"

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