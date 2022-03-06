"Жизнь в 2023 году": юморист Игорь Ласточкин показал в смешных роликах, что ждет россиян в будущем

И призвал россиян одуматься, пока еще не поздно.
Известный украинский юморист Игорь Ласточкин решил показать россиянам, что их ждет в будущем, если они не начнут предпринимать какие-то действия сейчас и активно выступать против войны, которую Россия агрессивно развязала в Украине.
В условиях войны крайне важно оставаться психически адекватными людьми. А для этого просто жизненно необходимо давать возможность переключать свою психику и свое внимание с новостей о войне на что-то более оптимистичное.
Своими видеороликами Игорь Ласточкин также пытался поддержать украинцев и поднять их дух. "Задумайтесь, россияне!" – в каждой своей видеозаписи призывает Игорь Ласточкин.
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