Жозефин Скривер в черном бюстгальтере похвасталась пышным бюстом и подкачанным прессом

Модель – большая поклонница американского футбола.
28-летняя датская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Жозефин Скривер поделилась откровенным снимком. Девушка собралась посмотреть футбольный матч со своей любимой командой Las Vegas Raiders.
Она надела черный бюстгальтер, который эффектно подчеркнул ее пышный бюст, спортивные штаны и кепку с логотипом команды.
"Это футбольное воскресенье. Давайте сделаем это", - написала модель под фото.
У девушки отличная фигура и подкачанный пресс.
Напомним, ранее Жозефин Скривер показывала несколько фотографий из отпуска, который проводила в Хорватии. Модель сфотографировалась спиной и продемонстрировала свои упругие ягодицы.
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