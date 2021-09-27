Жозефин Скривер в черном бюстгальтере похвасталась пышным бюстом и подкачанным прессом

Жозефин Скривер в черном бюстгальтере похвасталась пышным бюстом и подкачанным прессом

Модель – большая поклонница американского футбола.

28-летняя датская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Жозефин Скривер поделилась откровенным снимком. Девушка собралась посмотреть футбольный матч со своей любимой командой Las Vegas Raiders.

Она надела черный бюстгальтер, который эффектно подчеркнул ее пышный бюст, спортивные штаны и кепку с логотипом команды.

Жозефин Скривер / Instagram Жозефин Скривер

"Это футбольное воскресенье. Давайте сделаем это", - написала модель под фото.

У девушки отличная фигура и подкачанный пресс.

Напомним, ранее Жозефин Скривер показывала несколько фотографий из отпуска, который проводила в Хорватии. Модель сфотографировалась спиной и продемонстрировала свои упругие ягодицы.

Жозефин Скривер / Instagram Жозефин Скривер

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