Журнал InStyle опубликовал новые кадры из фотосета с Дженнифер Энистон

Американский журнал InStyle поделился несколькими новыми снимками из фотосета с Дженнифер Энистон.

52-летняя актриса на своей странице в Instagram уже показывала фотографии, и демонстрировала, как снималась сидя на стуле в белом топе и юбке-миди с двумя разрезами по бокам. Энистон позировала с широко расставленными ногами, что выглядело весьма вызывающе и возмутило некоторых подписчиков.

Теперь журнал поделился новыми кадрами из фотосъемки. На другом фото актриса в изумрудном джемпере с меховыми манжетами на рукавах и золотистых брюках с россыпью пайеток. А на груди у нее большая брошка.

"Она красавица, она грация, она мисс Дженнифер Энистон! И действительно, некому лучше осветить наш сентябрьский модный номер. Сделав одну из самых знаменитых карьер Голливуда, Дженнифер Энистон могла почивать на лаврах. Но, оглянувшись на год назад, она стремится к более ясному и счастливому будущему", - написано в подписи под фотографией.

Также Джен запечатлена в комбинезоне, сидя возле большого окна. А также в костюме от Gucci и белых туфлях на устойчивых каблуках. Она грациозно сидит в кресле и смотрит куда-то вдаль.

Сама актриса прокомментировала работу так: "Я стремлюсь быть счастливой, довольной, полноценным человеком, без сожалений о вещах, которые я знала, что могла бы сделать и, которые не сделала".

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