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Жуткая история: в украинский прокат выйдет триллер с Расселом Кроу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
1 мин
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Жуткая история: в украинский прокат выйдет триллер с Расселом Кроу

Рассел Кроу в роли священника Ватикана раскроет ужасную тайну.

В украинский прокат 6 апреля выйдет триллер режиссера Джулиуса Эйвери "Экзорцист Ватикана".

Главную роль в фильме исполнил Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Хороший год").

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В ленте также сыграли Дэниел Дзоватто ("Не дыши"), Алекс Эссо (сериал "Полночная месса"), Лорел Марсден ("Голодные игры", "Мисс Марвел"), Франко Неро ("Джанго", "Крепкий орешек 2", "Джон Уик 2").

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О фильме:

Это жуткая история, основанная на реальных файлах расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта (при жизни проведшего более 100 тысяч сеансов экзорцизма).

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Отец Габриэль занимается делом о одержимости демоном маленького мальчика и узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь отчаянно пыталась скрыть.

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Дата публикации
Просмотры
478
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