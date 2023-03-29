Жуткая история: в украинский прокат выйдет триллер с Расселом Кроу

Рассел Кроу в роли священника Ватикана раскроет ужасную тайну.
В украинский прокат 6 апреля выйдет триллер режиссера Джулиуса Эйвери "Экзорцист Ватикана".
Главную роль в фильме исполнил Рассел Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Хороший год").
В ленте также сыграли Дэниел Дзоватто ("Не дыши"), Алекс Эссо (сериал "Полночная месса"), Лорел Марсден ("Голодные игры", "Мисс Марвел"), Франко Неро ("Джанго", "Крепкий орешек 2", "Джон Уик 2").
О фильме:
Это жуткая история, основанная на реальных файлах расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта (при жизни проведшего более 100 тысяч сеансов экзорцизма).
Отец Габриэль занимается делом о одержимости демоном маленького мальчика и узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь отчаянно пыталась скрыть.
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