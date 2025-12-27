"Жжет от боли в груди": финалистка "Холостяка" Анастасия Половинкина прокомментировала отказ Тараса Цимбалюка

Анастасия Половинкина

Вчера, 26 декабря, завершился четырнадцатый сезон романтического реалити-шоу «Холостяк». В финале главный герой Тарас Цимбалюк выбрал 26-летнюю фотомодель из Хмельницкого Надин Головчук.

А вот другой финалистке шоу — 31-летней проектной менеджерке Анастасии Половинкиной, за которую болели многие зрители, актер отказал.

Анастасия опубликовала в своем Instagram серию снимков с проекта и прокомментировала отказ Цимбалюка.

Девушка призналась, что решение Тараса попрощаться с ней, было для нее очень болезненным.

«Это была тяжелая церемония. Хотя, накануне такое невероятное свидание мечты. Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать, а потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что жжет от боли в груди. Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам… просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню, даже, как дошла до машины и что говорила…», — написала Настя.

Половинкина добавила, что посмотрела вчера финальный выпуск, чтобы услышать, что сказал ей Тарас.

«Да, мне было действительно больно. После просмотра я снова вспомнила те ощущения.

Спасибо всем, кто в тот день был рядом. Кто приехал в номер поддержать, дал время выговориться и просто обнимал. Кто слушал и просто не спрашивал. Вы знаете, как бесконечно я вам благодарна.

Поняла одно, иногда не нужно искать причину. Я выбираю — гореть», — поделилась Анастасия.

Кроме того, она поблагодарила Цимбалюка и отметила, что с благодарностью приняла его выбор.

«И отдельно хочу поблагодарить ТЕБЯ — @taras.tsymbaliuk за разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно „фантомная встреча“. Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут», — подытожила Настя.

Напомним, Тарас Цимбалюк после завершения проекта опубликовал совместное фото со своей избранницей.