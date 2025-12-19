"Зі мною так не можна": Оля Цибульская презентовала песню, посвященную памяти отца

Оля Цибульская

Оля Цибульская презентовала новую композицию «Зі мною так не можна», в которой освещает важную тему — момент внутреннего пробуждения. Песня звучит как глубокий выдох после долгого молчания.

По словам артистки, трек родился из накопившейся усталости, из эмоций, которые годами прятались под быт, под «да все нормально».

«В этих строках — женщина, которая долго терпела чужое равнодушие и неуважение к ее границам. Она не притворяется идеальной: бывает тревожной, бывает сердитой, живой. Но это не повод обходиться с ней спустя рукава. И когда она говорит „со мной так нельзя“ — это не об обиде, а о самоценности. Это не история о расставании — это история о пробуждении. О моменте, когда человек впервые твердо говорит: „Так со мной нельзя“. И именно в этой честности — ее сила», — прокомментировала Цибульская.

Оля призналась, что эта песня приобрела для нее совсем другое значение в последние дни перед релизом:

«За несколько дней до релиза не стало моего папы… Это боль, которую невозможно объяснить словами. Но я точно знаю: он хотел бы, чтобы песня вышла. Поэтому я выпускаю ее так, как планировалось. Для него. С благодарностью и любовью».