Злата Огневич показала, как выступила на концерте в поддержку Украины в Сиэтле

Злата Огневич показала, как выступила на концерте в поддержку Украины в Сиэтле

Артистка вместе с другими звездами отправилась в благотворительное турне по США.

Злата Огневич выступила во время благотворительного концерта в поддержку Украины в Сетле в рамках турне по Америке. Певица выложила в Instagram видео своего выступления и показала, как общалась с иностранцем, пришедшим поддержать Украину.

(листайте вправо)

"Моменты. Они вдыхают в меня жизнь. На каждом концерте происходит что-то особенное, то, что я забираю с собой в воспоминаниях. Спасибо за общение и такую безумную поддержку. Я называю это — обмен сердцами. Как почувствовать СВОЕ сердце? Все просто — отдать его другому человеку.

Я отдаю свое сердце на каждом концерте, а Вы – отдаете мне, поэтому внутри точно не может быть пустоты", – написала Злата.

Огневич также анонсировала еще два благотворительных концерта – 13 мая в Майами и 14 мая в Денвере.

Еще Огневич опубликовала видео, на котором заместитель командира полка "Азов", капитан Святослав Паламарь, Калина, рассказал о ситуации на "Азовстале" по состоянию на вечер 11 мая.

Певица призвала подписчиков помогать разглашать в соцсети ситуацию на "Азовстали", ведь военные там очень нуждаются в спасении.

"Мы все, украинцы, должны биться за наших Героев так же, как и они за нас. Я понимаю, что народ не нужно вгонять в панику во время войны, но хочется с экранов слышать меньше "успокаивающих" лиц, а больше фактов. Правда болезненная и жесткая, но должны ее знать. Прошу очень послушать интервью Святослава Паламара, Калины.

И напоминаю, что в шапке моего профиля активная ссылка на петицию. Продолжаем оставлять свои голоса по экстракции военного гарнизона из "АЗОВСТАЛЬ" на территорию 3-й страны", — написала звезда.

Напомним, Злата поговорила с женами "азовцев" и обратилась к фолловеров.

Читайте также: