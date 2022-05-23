Злата Огневич рассказала, сколько средств она с артистами собрала во время благотворительных концертов

Артистка также поблагодарила всех украинцев за поддержку и помощь.

Злата Огневич выложила в Instagram фотографию, сделанную во время выступления на концерте в поддержку Украины. На ней артистка запечатлена с украинским флагом на микрофоне.

Злата Огневич

В посте певица рассказала, что она с артистами собрала во время благотворительных концертов более 4 500 000 млн гривен, которые передадут на помощь Украине.

"Арт-фронт работает, и мы с командой продолжим наши дела!

Особая атмосфера на этих концертах я еще никогда подобного не чувствовала. У нас у всех болит сильно, глубоко, но в то же время — в каждом жива надежда и вера в Победу Украины.

Я от сердца благодарю каждого украинца, из каждого уголка мира за такую ВАЖНУЮ помощь и небезразличие!

В борьбе рождается нация. Наша борьба длится уже не одно столетие. Сила рода и предков поможет нам победить. А наша задача – сохранить единство, которое мы получили сейчас таким адским путем. Наша задача – помнить: КТО мы и ОТКУДА. ИЗ Украины", — написала Огневич.

Напомним, ранее Злата призвала поклонников ежедневно думать о нашей победе.

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