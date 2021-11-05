Злату Огневич в розовом купальнике с сексуальным декольте мужчина обмазал лечебными грязями

Артистка сходила на свидание на водоем-лиман.
Сегодня, 5 ноября, продолжается восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – Злата Огневич – сходила на свидание с Андреем Задворным.
Мужчина подготовил для нее романтическую встречу на побережье водоема-лимана с лечебными грязями.
Там они друг друга обмазали грязями. И артистке, и мужчине очень понравилось это делать.
Андрей очень нежно обмазывал все части тела певицы, наслаждаясь процессом.
Злата была одета в сплошной розовый купальник с сексуальным декольте, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
На Андрее были синие шорты.
Читайте также: