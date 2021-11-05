Злату Огневич в розовом купальнике с сексуальным декольте мужчина обмазал лечебными грязями

Артистка сходила на свидание на водоем-лиман.

Сегодня, 5 ноября, продолжается восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – Злата Огневич – сходила на свидание с Андреем Задворным.

Мужчина подготовил для нее романтическую встречу на побережье водоема-лимана с лечебными грязями.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Там они друг друга обмазали грязями. И артистке, и мужчине очень понравилось это делать.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Андрей очень нежно обмазывал все части тела певицы, наслаждаясь процессом.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Злата была одета в сплошной розовый купальник с сексуальным декольте, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

На Андрее были синие шорты.

Злата Огневич/Скрин видео

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