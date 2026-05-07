Зои Кравиц надела кардиган с мехом — такая вещь когда-то была любимой у Жаклин Кеннеди

Актриса привлекла внимание образом, ведь в нем была особая вещь, которую когда-то носила другая известная женщина.

Юлия Каранковская
Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Getty Images

Накануне Met Gala, который традиционно устраивала Анна Винтур в Нью-Йорке, актриса Зои Кравиц попала под прицел папарацци. Звезда блистала в стильном сочетании вещей — ансамбле от Saint Lauren, разработанном дизайнером Энтони Ваккарелло.

Она надела коричневый кардиган с искусственным мехом поверх желтой юбки миди с цветочной вышивкой, а также дополнила образ аксессуарами: замшевым клатчем и солнцезащитными очками от The Row. Завершали образ прозрачные остроносые туфли.

Однако этот образ не что-то экстраординарное, а на самом деле главная вещь в нем вдохновлена Жаклин Кеннеди. Кардиган крупной вязки от Saint Laurent, украшенный мехом, быллюбимой вещью бывшей первой леди в 1970 годах.

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

У нее эта вещь была в двух цветах — коричневом и черном. Сочетала она его обычно с брюками и рубашками.

