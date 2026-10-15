Зои Кравиц в Нью-Йорке: актрису заметили на съемках новой романтической комедии

Зои Кравиц / © Getty Images

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Зои Кравиц заметили в Нью-Йорке на съемочной площадке фильма «Die Alive» — новой картины продюсерской компании Марго Робби «LuckyChap». Актриса работала на улице и продемонстрировала интересный и непринуждённый образ.

Стилисты подобрали для Кравиц серую футболку и кислотно-зелёную атласную юбку. Также актриса надела чёрное лаконичное пальто и дополнила образ коричневыми кожаными туфлями от The Jude.

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Зои Кравиц / © Getty Images

Особого внимания в этом образе заслужила сумка на плече Зои, ведь это была неопреновая сумка-багет Fendiс цветочной вышивкой.

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Зои Кравиц / © Getty Images

У самого фильма удивительно интересная предыстория, ведь в мае за права на «Die Alive» в Голливуде развернулась настоящая борьба. Известные студии и стриминговые платформы, в частности Warner Bros., Sony, Universal, Apple, Amazon и Netflix, соревновались за права на сценарий. В итоге права выиграла компания Apple Original Films, и Кравиц присоединилась к проекту в качестве исполнительницы главной роли в июне.

Автор сценария Меган Парк не только пишет сценарий, но и режиссирует этот фильм, который станет романтической комедией. LuckyChap Entertainment, продюсерская компания Марго Робби, занимается производством совместно с Apple Studios в сотрудничестве с FilmNation. Apple не объявила официального сюжета фильма или даты выхода, хотя предполагается, что релиз возможен в 2027 году. Apple также представляла проект без названия в некоторых анонсах, а «Die Alive» — это пока что рабочее название.

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