Зои Кравиц в платье с кружевом и без бюстгальтера позировала на красной дорожке премии

Зои Кравиц / © Associated Press

Реклама

Зои Кравиц на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз продемонстрировала нежный образ с пикантным акцентом.

Она позировала в нежно-персиковом платье из коллекции Saint Laurent Resort 2026. Наряд имел салатовые бретельки с желтой цветочной вышивкой и кремовое кружево на подоле и в зоне декольте, под которым не было бюстгальтера. Обута она была в серебряные босоножки.

Зои Кравиц / © Associated Press

Сзади спина была полуобнаженной, поэтому она показывала свои татуировки.

Реклама

Зои Кравиц / © Associated Press

У Кравиц была собрана прическа в пучок и украшена серебряным цветком, был макияж в нежных оттенках, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и кольца с камнями на руках.

Зои Кравиц / © Associated Press

Напомним, Зои Кравиц на гала-концерте Музея Академии появилась в объемном наряде из коллекции Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2026.