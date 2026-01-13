- Дата публикации
Зои Кравиц в платье с кружевом и без бюстгальтера позировала на красной дорожке премии
36-летняя актриса и дочь Ленни Кравица в пикантном наряде от Saint Laurent посетила светскую церемонию.
Зои Кравиц на красной дорожке церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз продемонстрировала нежный образ с пикантным акцентом.
Она позировала в нежно-персиковом платье из коллекции Saint Laurent Resort 2026. Наряд имел салатовые бретельки с желтой цветочной вышивкой и кремовое кружево на подоле и в зоне декольте, под которым не было бюстгальтера. Обута она была в серебряные босоножки.
Сзади спина была полуобнаженной, поэтому она показывала свои татуировки.
У Кравиц была собрана прическа в пучок и украшена серебряным цветком, был макияж в нежных оттенках, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и кольца с камнями на руках.
Напомним, Зои Кравиц на гала-концерте Музея Академии появилась в объемном наряде из коллекции Saint Laurent прет-а-порте сезона весна-лето 2026.