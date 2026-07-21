Зои Салдана поделилась видео из спортзала и восхитила своей физической формой

Зои Салдана / © Associated Press

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48-летняя актриса, звезда франшизы «Аватар» - Зои Салдана — продемонстрировала в своем Instagram, как поддерживает свою идеальную физическую форму. Она выполняет различные силовые упражнения, занимается с гантелями, штангой и эспандерами.

Поклонники восхитились дисциплиной звезды и ее великолепной физической формой. В комментариях пользователи отметили, что Салдана выглядит невероятно подтянутой и энергичной, а также поинтересовались секретами ее тренировок.

Известно, что актриса регулярно занимается спортом и придерживается активного образа жизни. В своих интервью Зои неоднократно рассказывала, что сочетает силовые тренировки с упражнениями на гибкость и мобильность, поскольку это помогает ей поддерживать форму и выдерживать интенсивные съемки в масштабных голливудских проектах.

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Отметим, Зои Салдана — мама троих сыновей, которых она воспитывает вместе со своим мужем, итальянским художником Марко Перего.

Ранее, напомним, Зои Салдана блистала на светском мероприятии в изысканном красном платье.

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