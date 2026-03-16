- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 129
- Время на прочтение
- 1 мин
Зои Салдана в бельевом платье с кружевом и без бюстгальтера вручила статуэтку "Оскар"
47-летняя актриса в пикантном наряде от Saint Laurent была соведущей церемонии.
Зои Салдана продемонстрировала один из самых пикантных образов на нынешней церемонии "Оскар", которая состоялась в театре Долби, в Лос-Анджелесе.
На красную дорожку актриса вышла в черном шелковом платье в бельевом стиле от бренда Saint Laurent. Наряд имел тонкие бретельки и кружевной прозрачный верх, под которым не было бюстгальтера.
Аутфит Салдана дополнила черными босоножками, роскошным колье с бриллиантами и рубинами от Cartie, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и такими же кольцами. Волосы она собрала в романтический пучок, выпустив и накрутив одну прядь спереди. Макияж у нее был в нежных оттенках.
В этот вечер Зои была соведущей церемонии и вручила на сцене награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" Эми Мэдиган за игру в фильме "Оружие".