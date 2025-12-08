Зои Салдана вышла на красную дорожку в платье с разрезом до талии, и это было эффектно

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана стала главной звездой премьер фильма «Аватар: Огонь и пепел» в Лос-Анджелесе, а все из-за ее потрясающего изумрудного платья, которое само было «огненным». Актриса надела наряд от Saint Laurent эффективного дизайна.

На первый взгляд наряд казался лаконичным: однотонный и модного глубокого оттенка. Однако разрезы на платье были его главными изюминками — один под мышками, а других от пола до талии.

Зои Салдана / © Associated Press

Также наряд был на одно плечо и украшен большим золотым бантом из шелка, а также имел небольшие складки в зоне разреза и на талии.

Зои дополнила платье черными босоножками, браслетом с драгоценными камнями и лаконичными макияжем с прической.

Зои Салдана / © Associated Press

Однако это не единственное платье, которые актриса одета на премьеру «Аватара», поскольку также мероприятие с красной дорожкой состоялось в Париже, куда звезда пришла в платье от известного Модного дома Balmain.

Зои Салдана / © Associated Press