Золото ей к лицу: 62-летняя Деми Мур подчеркнула фигуру прямым платьем с бисером

Голливудская звезда Деми Мур в начале этого месяца отпраздновала свой 62-й день рождения, но помимо этого личного праздника, ноябрь у нее очень насыщенный - она регулярно посещает различные премьеры, церемонии и вечеринки.

Деми Мур / Фото: Associated Press

19 ноября актриса посетила церемонию ELLE Women in Hollywood, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Перед камерами Мур появилась в золотом приталенном прямом платье от бренда Ralph Lauren, которое тот презентовала в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд женщины был без рукавов, но с плотными подплечниками. Также платье полностью было расшито продолговатым бисером.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Образ она дополнила своей любимой прической с длинными волосами, вечерним макияжем и несколькими украшениями - на ее руках можно рассмотреть красивые кольца, а в ушах продолговатые серьги.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Также в платье от Ralph Lauren на этой церемонии в Лос-Анджелесе появилась актриса Ева Лонгория. На ней был длинный наряд на одно плечо и с голой спиной.

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