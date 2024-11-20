Золото ей к лицу: 62-летняя Деми Мур подчеркнула фигуру прямым платьем с бисером

Актриса выглядела гламурно и была в хорошем настроении.
Голливудская звезда Деми Мур в начале этого месяца отпраздновала свой 62-й день рождения, но помимо этого личного праздника, ноябрь у нее очень насыщенный - она регулярно посещает различные премьеры, церемонии и вечеринки.
19 ноября актриса посетила церемонию ELLE Women in Hollywood, которая проходила в Лос-Анджелесе.
Перед камерами Мур появилась в золотом приталенном прямом платье от бренда Ralph Lauren, которое тот презентовала в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024. Наряд женщины был без рукавов, но с плотными подплечниками. Также платье полностью было расшито продолговатым бисером.
Образ она дополнила своей любимой прической с длинными волосами, вечерним макияжем и несколькими украшениями - на ее руках можно рассмотреть красивые кольца, а в ушах продолговатые серьги.
Также в платье от Ralph Lauren на этой церемонии в Лос-Анджелесе появилась актриса Ева Лонгория. На ней был длинный наряд на одно плечо и с голой спиной.
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