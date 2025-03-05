Золото ей к лицу: Дженнифер Лопес пришла на вечеринку в оригинальном вязаном платье

Суперзвезда Дженнифер Лопес посетила вечеринку CAA Pre-Oscar в The Living Room, которая прошла в Лос-Анджелесе. Для этого мероприятия она и ее команда стилистов подобрали золотое платье от бренда Tom Ford.

Это было длинное платье-водолазка с рукавами. Оно выполнено из золотой нити и казалось как-будто металлическим. Вязка у наряда была крупной и в некоторых частях немного прозрачной. Дженнифер носила платье с украшениями от Suzanne Kalan, а также босоножками на каблуках и гламурным клатчем от бренда Judith Leiber. Волосы артистка распустила, а на ее лице был любимый макияж в коричневой гамме.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Свои вечерние образы Дженнифер дополняет сумками от Judith Leiber не впервые. Одно из ее недавних появлений с этим аксессуаров было на мероприятии организованом в канун 67-й ежегодной церемонии вручения наград GRAMMY. Тогда клатчем она дополнила наряд с декольте от Lapointe.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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