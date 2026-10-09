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- Шоу-бизнес
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Золотой костюм и прозрачные туфли: Александр Скарсгард вновь удивил смелым образом
Для очередного выхода на красную дорожку он выбрал образ, который было трудно не заметить.
Актер Александр Скарсгард прославился не только своими ролями, но и стилем, ведь каждое его появление в последнее время — это целое модное шоу. Стилист актера Гарри Ламберт подбирает для него смелые и необычные образы, которые не каждый мужчина осмелился бы надеть, однако именно такой ход сыграл на руку Александру, ведь он стал чрезвычайно узнаваемым.
Во время очередной премьеры фильма «Уикер» (Wicker) в рамках Лондонского кинофестиваля BFI 50-летний актёр вышел на красную дорожку в золотом костюме от Saint Laurent, который надел на обнажённое тело.
Но больше всего внимания всё же привлекла весьма необычная обувь — полностью прозрачные туфли на шнурках. Они стали главным акцентом образа и затмили даже яркий костюм.
Эта провокационная обувь впервые вызвала ажиотаж после дебюта на подиуме в июне. Скарсгард же стал первым мужчиной, который осмелился выйти в ней на публику.
Напомним, что в 2025 году актер стал одним из нескольких голливудских актеров, которые появились на публике в еще одной необычной модели обуви от Saint Laurent — кожаных «рыбацких» сапогах.