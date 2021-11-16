Зоуи Дешанель, Кейт Мидлтон и Кэрри Джонсон: знаменитости, надевавшие самое популярное зеленое платье

Зеленый наряд, который так любят знаменитости, был назван Vogue лучшим платьем второго десятилетия XXI века.

Комедийная актриса Зоуи Дешанель, которую многие помнят по роли в фильме "500 дней лета" и сериалу "Новенькая", появилась на благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе и надела очень популярное зеленое вельветовое платье от британского бренда The Vampire's Wife. Свой образ актриса дополнила серебристым клатчем и черными туфлями.

Зоуи Дешанель / Associated Press

Но вот только Зоуи не единственная знаменитость, которая любит и носит вещи от этой марки. В июне 2021 года в платье такого же фасона, только с цветочным принтом, на встрече с королевой Великобритании появилась жена премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри. Она тогда сочетала свой вечерний аутфит с желтой сумкой от Gucci и слингбэками Prada.

Кэрри Джонсон / Getty Images

Но еще более популярным стало платье этого фасона The Vampire's Wife, но только выполненное из люрексной ткани. В таком наряде на публике появлялась герцогиня Кембриджская Кейт в 2019 году.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Также подобный наряд надевала принцесса Беатрис на свадьбу певицы Элли Голдинг и Каспара Джоплинга.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Актриса Элизабет Мосс надела платье от The Vampire's Wife в 2017 году на 33-ю ежегодную церемонию вручения награды Ассоциации телевизионных критиков, которая проходила в отеле Beverly Hilton.

Элизабет Мосс / Getty Images

Британская телеведущая и бывшая модель Эмма Уиллис на церемонии вручения награды GQ Men of The Year в 2018 году тоже была замечена в зеленом платье с рюшами на рукавах и подоле.

Эмма Уиллис / Associated Press

Актриса Джордана Спиро надела это же платье на специальный показ второго сезона сериала "Озарк" в 2018 году.

Джордана Спиро / Associated Press

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