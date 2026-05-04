Звезда "Аватара" Зои Салдана блистала на светском мероприятии в изысканном красном платье

Актриса Зои Салдана, сыгравшая во франшизе «Аватар», посетила званый ужин, посвященный бренду Lancôme, который состоялся в Нью-Йорке. Звезда выглядела потрясающе в платье, которое было не только ярким, но и идеально подчеркивало фигуру.
Зои выбрала наряд бюстье от Magda Butrym, которое имело декольте-сердце и подчеркнутые бедра. Также платье имело прямую юбку, что очень эффектно удлиняло фигуру. Образ Зои дополнила также роскошным колье и кольцами от Cartier, а также лаконичной прической.
Также актрису сфотографировали на улице и платье дона сочетала с черным жакетом в стиле оверсайз и клетчем из кожи с тиснением. Это был простой, классический, но идеальный лук для подобного мероприятия.
Поскольку Зои сейчас в Нью-Йорке, ожидается, что также она появится на Met Gala, однако будет ли ее образ в этом году достоин внимания пока неизвестно. Напомним, что в 2024 году появление звезды на событии стало провалом из-за банальности платья.