Звезда байопика "Боб Марли: One Love" пришла на премьеру в платье с маленьким лифом и высоким разрезом

Звезда байопика "Боб Марли: One Love" – Энн-Шар Блейк – посетила премьерный показ фильма в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она предстала в эффектном образе. На ней было красное кожаное длинное платье-бюстье с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги, намазанные блестками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Энн-Шар Блейк / Фото: Associated Press

Атласный лиф платья был на нее немного маловат – он слишком пережал ее грудь, и это не очень красиво выглядело.

Энн-Шар Блейк / Фото: Associated Press

Аутфит Блейк дополнила белыми босоножками на шпильках, интересными длинными серьгами и бриллиантовым колье. Она сделала укладку, зачесанную назад, макияж с тонкими черными стрелками и длинный молочный маникюр.

Энн-Шар Блейк / Фото: Associated Press

О фильме:

Это яркая история, в которой прославляется жизнь и музыка короля регги из Ямайки Боба Марли, вдохновлявшего целые поколения своими посланиями любви и единства. Благодаря Марли о солнечной музыке с острова-страны узнал весь мир.

В украинских кинотеатрах музыкальная автобиографическая драма "Боб Марли: One Love" выходит 15 февраля.

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