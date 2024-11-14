Звезда "Белого лотоса" Александра Даддарио показала, как выглядела на 6-й день после родов

38-летняя американская актриса венгеро-итальянского происхождения, известная многим по фильму "Спасатели Малибу" и сериалу "Белый лотос" - Александра Даддарио – впервые стала мамой и сразу же показала первое фото ребенка. Его отец – муж актрисы, кинопродюсер Эндрю Форм. Пол малыша родители пока так и не раскрыли.

В своем Instagram актриса показала, как выглядела через шесть дней после родов. Она позировала в мини-шортах, прижимая крошечного ребенка к груди.

"Я играю ведьму на ТВ и родила в Хэллоуин, но ничто не могло подготовить меня к магии и страхам послеродового периода. Вот как это было через 6 дней после рождения моего волшебного малыша. Женские тела удивительны, и я никогда не чувствовала себя более гордой за свое. Посылаю много любви всем молодым мамам!" – написала Александра под фото.

Отметим, актрисе удавалось скрывать свое интересное положение первые шесть месяцев – она носила мешковатую одежду, а фото в соцсетях обрезала. Первыми о беременности узнали ее коллеги по сериалу "Мэйфейрские ведьмы" – они просто обратили внимание на то, что Александру часто тошнит по утрам.

Ранее, напомним, еще беременная Александра Даддарио появилась в фотосессии для журнала Vogue.

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