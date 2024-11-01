Звезда "Белого лотоса" Александра Даддарио впервые стала мамой и показала необычное фото ребенка

38-летняя американская актриса венгеро-итальянского происхождения, известная многим по фильму "Спасатели Малибу" и сериалу "Белый лотос" - Александра Даддарио – впервые стала мамой и показала первое фото ребенка в Instagram.

Снимок малыша довольно необычен, ведь он запечатлен в неонатальной кроватке в роддоме, а сверху на нем лежат разные конфеты. Видимо, так Александра решила пошутить в Хэллоуин, ведь главная фраза праздника - "trick or treat", что дословно переводится как "сладость или гадость", и в этот день принято угощать детей конфетами.

"Думаю, это довольная странная миска для конфет", - шутливо написала под фото актриса.

Напомним, это первый ребенок Александры Даддарио. Его отец – муж актрисы, кинопродюсер Эндрю Форм.

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