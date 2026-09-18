Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор тайно вышла замуж и показала первые фото со свадьбы

Свадьба Фиби Дайневор, фото: instagram.com/phoebedynevor

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30-летняя британская актриса Фиби Дайневор, известная по сериалу «Бриджертоны», тайно вышла замуж за актера и продюсера Кэмерона Фуллера. Церемония состоялась еще 5 сентября во Франции, однако о знаменательном событии актриса рассказала поклонникам только спустя почти две недели.

Фиби опубликовала в Instagram первые черно-белые фотографии со свадьбы. На одном из кадров молодожены идут, держась за руки, а на другом целуются у свадебной арки. «Вышла замуж за своего лучшего друга», — лаконично подписала снимки актриса.

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Свадьба Фиби Дайневор, фото: instagram.com/phoebedynevor

Свадьба Фиби Дайневор, фото: instagram.com/phoebedynevor

Свадебная церемония прошла в частном замке XVIII века в Провансе. На празднике присутствовали только родственники и близкие друзья пары.

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Для важного события Дайневор выбрала платье Louis Vuitton, созданное креативным директором женской линии бренда Николя Жескьером. На изготовление наряда ушло около 600 часов. Платье из шелка было украшено кружевом и пайетками, а образ дополняли длинная фата и эффектный шлейф.

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Отметим, Фиби и Кэмерон познакомились на фестивале Sundance в 2023 году. Об их помолвке стало известно в 2024-м — тогда актриса появилась на красной дорожке Met Gala с кольцом на безымянном пальце. Теперь пара официально стала мужем и женой.

Ранее, напомним, Патрик Шварценеггер показал фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины.

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